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 Вторник, 14 Июля 2020 18:07
Алина Оганесян

Игорь Назарук получил памятную медаль Министерства экономики Армении за эффективное сотрудничество

Игорь Назарук получил памятную медаль Министерства экономики Армении за эффективное сотрудничество

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Игорь Назарук получил памятную медаль Министерства экономики Армении за эффективное сотрудничество. Об этом стало известно по итогам встречи министра экономики РА Тигран Хачатряна с главой белорусского дипкорпуса, который завершает свою миссию в Армении.

Как сообщает пресс-служба минэкономики, в ходе встречи министр выразил благодарность Послу Назаруку за 5 лет эффективной работы в Армении, благодаря которой, по его словам, в дальнейшем удастся достигнуть более высоких показателей в сфере экономического сотрудничества.

В свою очередь Игорь Назарук поблагодарил за столь высокую оценку, отметив, что это результат работы всего состава Посольства Беларуси в Армении, а также отметил в этой связи вклад армянской стороны.

Посол Беларуси коснулся также текущих и намечаемых в Армении бизнес-программ, в числе которых упомянул основание армяно-белорусского леса вблизи озера Севан и отметил важность продолжения работы в этом направлении․

Приветствуя процесс восстановления работы армяно-белорусской межправительственной комиссии после определенного перерыва, Назарук выразил надежду, что на предстоящем в Минске очередном заседании будут зафиксированы новые успехи. «Я приложу усилия, чтобы процесс нашего сотрудничества ни в коем случае не замедлился. Всегда буду на связи как с нашими белорусскими коллегами, так и со своими армянскими друзьями и продолжу работать во имя успеха нашего общего дела», - сказал он.

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