Вторник, 14 Июля 2020 17:48

АрмИнфо. Азербайджанская сторона обложила собственное население артиллерийскими батареями, превратив их в мишень, при этом жалуется, что со стороны ВС РА в этом направлении был открыт огонь. Об это на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

При этом она представила фотографии, азербайджанского села Дондар Хушчу Товузского района, расположенного в 10 км от передовой и вокруг которого находятся артиллерийские батареи.

Ранее, азербайджанская сторона заявила об обстреле ВС РА своих приграничных сел.