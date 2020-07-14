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 Вторник, 14 Июля 2020 16:40
Марианна Мкртчян

Президент Армении  и посол Франции выразили обоюдную готовность расширять армяно-французское взаимовыгодное сотрудничество

Президент Армении  и посол Франции выразили обоюдную готовность расширять армяно-французское взаимовыгодное сотрудничество

АрмИнфо. По случаю национального праздника Франции, президент Армении Армен Саркисян принял посла Французской Республики Джонатана Лакота.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян поздравил посла с государственным праздником и пожелав успехов ему и в его лице, дружественному народу Франции.

С удовлетворением подчеркнув динамично развивающееся армяно-французское сотрудничество в различных сферах, собеседники выразили уверенность, что благодаря совместным усилиям двусторонняя повестка будет постоянно расширяться, включая новые взаимовыгодные программы, нацеленные на будущее. 

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