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 Вторник, 14 Июля 2020 16:39
Роза Манукян

Армянский национальный комитет Европы в Брюсселе осуждает военные действия со стороны Азербайджана

Армянский национальный комитет Европы в Брюсселе осуждает военные действия со стороны Азербайджана

АрмИнфо. Офис Армянского национального комитета Европы в Брюсселе осуждает продолжающиеся военные провокации, попытки проникновения и применения     тяжелой артиллерии в Тавушской области Республики Армения, инициированные Вооруженными силами Азербайджана с 12 июля.

Несмотря на решение Совета Безопасности ООН на прошлой неделе об установлении 90-дневного общего прекращения огня, власти Азербайджана продолжают наращивать свою агрессивную политику нарушения данного режима.

Армянский национальный комитет Европы заявил, что Азербайджан все еще нарушает территориальную целостность Армении, пользуясь ситуацией в стране из-за COVID-19.

<Заявление МИД Турции, которое исказило факты и публично заявило о своей безоговорочной поддержке в провокационных действиях азербайджанской армии против РА, также подлежит осуждению. Турецко-азербайджанские власти на протяжении многих лет сотрудничают в геополитической и экономической изоляции Армении. Турция активно поощряют военную агрессию, угрожающую физической безопасности граждан РА>,- говорится в сообщении.

Как европейская общественная организация, Армянский национальный комитет Европы призывает Европейский Союз, институты ЕС и входящие в нее страны, решительно осудить любую попытку распространения ненавистнических высказываний или навязывания военных решений нагорно-карабахскому конфликту.

В последние месяцы власти Азербайджана и СМИ постоянно искажали содержание резолюций Европарламента, пытаясь проложить путь для военного удара. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял о возможности военного решения нагорно-карабахского конфликта.  Поощрение антиармянских настроений стало способом на десятилетия отвлечь государственную политику в Азербайджане от внутренних проблем страны.

<Если ЕС хочет играть роль миротворца в соседних странах, он должен принять четкие меры против ненавистнических высказываний, то есть он должен четко заявить, что Азербайджан является агрессором. ЕС должен также наложить санкции на Турцию за ее пропаганду в поддержку военной агрессии против Армении>,- прокомментировал ситуацию председатель Армянского национального комитета Европы Гаспар Карапетян.

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