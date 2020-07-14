Вторник, 14 Июля 2020 16:29

АрмИнфо. Оперативная ситуация на карабахско- азербайджанской линии соприкосновения войск как в ночь с 13 на 14 июля, так и на данный момент сравнительно стабильная. Об этом говорится в заявлении Армии обороны НКР, в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице.

При этом в АО НКР подчеркнули, что передовые подразделения Армии обороны продолжают внимательно следить за ситуацией на передовой и всегда готовы, при необходимости, осуществить адекватные действия продиктованные ситуацией.