Вторник, 14 Июля 2020 15:59

АрмИнфо. Граждане, которые намерены переехать в Армению на постоянное место жительства (ПМЖ) имеют возможность перевезти товары личного пользования без таможенных платежей. Как сообщает пресс-служба Комитета госдоходов Армении (КГД), данная льгота относится к бытовому оборудованию личного пользования, к примеру холодильникам, телевизорам и др. (по 3 со всех видов); использованной мебели (по 1 со всех видов); в неограниченном количестве одежда и посуда; по одному автомобилю, мотоциклу.

По словам начальника отдела таможенного администрирования и развития таможенного дела КГД Лилит Аветисян, количество перевозимых вещей, не ограничивается декларантом, а распространяется на всех членов семьи. Таким образом, каждый член семьи, имеющий товары личного пользования и отвечающий требованиям законодательства, может воспользоваться представленными льготами.

Сообщается, что для этого необходимо сначала получить документ, подтверждающий признание факта переезда на постоянное место жительства в Республику Армения, и представить заявление в паспортное и визовое управление Полиции РА. Документ предоставляется иностранному физическому лицу, имеющему гражданство РА, либо статус специального или постоянного (долгосрочного) пребывания в РА, либо приравненный к этому иной статус, установленный международным договором. Важно знать, что в период 1825 дней (около 5 лет), предшествующих дню обращения за документом, иностранное лицо должно отсутствовать не менее 915 дней (около 2.5 лет) из Армении. В случае соответствия требованиям документ будет представлен не позднее 5 рабочих дней.

Для разъяснения деталей КГД подготовил видеоролик, который можно посмотреть перейдя по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=2GDfqyvTHuY .