Вторник, 14 Июля 2020 15:58

АрмИнфо.В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту обстрела Тавушского отделения Государственной пограничной службы Полиции Армении. Об этом сообщает пресс-служба СК.

Согласно источнику, 13 июля в 09:20 с целью умышленного лишения жизни двух и более людей, и умышленного уничтожения имущества в направлении сторожевого пункта около водохранилища "Тавуш" со стороны ВС Азербайджана было произведены выстрелы. В результате двое полицейских Тавушского отделения ГПС Полиции Армении получили ранения.

В СК Армении возбуждено уголовное дело по 34-104 ( Попытка убийства - Ред.) и 185 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - Ред.) статьям УК РА.

Еще одно уголовное дело возбуждено в СК Армении по факту обстрела села Чинари Тавушской области Армении со стороны ВС Азербайджана. Согласно источнику, 13 июня в 15:10 с целью умышленного лишения жизни людей, и умышленного уничтожения имущества ВС Азербайджана обстреляли дом одного из жителей села Чинари. В результате дом был поврежден, а житель этого дома и его семья укрылись в убежище, в результате чего преступление не было доведено до конца.

В СК Армении возбуждено уголовное дело по 34-104 ( Попытка убийства - Ред.) и 185 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества - Ред.) статьям УК РА.