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 Вторник, 14 Июля 2020 15:46
Ани Мшецян

Защита Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна ходатайствует о приостановлении уголовного дела

Защита Роберта Кочаряна и Сейрана Оганяна ходатайствует о приостановлении уголовного дела

АрмИнфо.Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна представили в суд ходатайство о приостановлении уголовного дела и отправке его в Конституционный суд.

В ходе судебного заседания под председательством судьи Анны Данибекян адвокат Оганяна Карен Межлумян представил соответствующее ходатайство. Адвокат подчеркнул, что ходатайство, в частности, касается выяснения соответствия статьи 300.1 действующей и прежней редакции УК РА Конституции Армении.

"С учетом того, что в Конституционном суде уже обсуждается подобное дело, думаю будет верно, если суд дождется ответа КС по данному вопросу. Ведь дальнейшее рассмотрение данного уголовного дела связанно именно с ответом КС>,- подчеркнул Межлумян.

Адвокат также подчеркнул, что в свое время уголовное преследование в отношении Никола Пашиняна по статье 300.1 было прекращено. Так как ранее Пашиняну предъявлялось обвинение по статье 300, а новая статья предполагает новый состав преступления. Суд объявил 15-минутный перерыв.

После чего выступил адвокат Роберта Кочаряна Ованес Худоян. Он также заметил, что дело касающееся конституционности статьи 300.1 находится в КС. Более того, Худоян заявил, что нет  заключения Конституционного суда по статье 300, которую заменила статья 300.1. То есть по аналогии со статьей 300.1 должна быть дана оценка конституционности статьи 300, которая действовала на момент предполагаемого преступления.

Отметим, что в 2009 году статья 300 была ликвидироана, и из неё в новых изложениях появились статьи 300, 300.1 и 300.2 УК РА.

Напомним, что второй президент Арении Роберт Кочарян обвиняется в свержении Конституционного строя в рамках событий 1 марта 2008 года. 

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