Вторник, 14 Июля 2020 15:44

АрмИнфо. Посол Украины в Армении Иван Кулеба вызван в армянский МИД в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства в связи с боестолкновениями на армяно-азербайджанской госгранице.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Кулебу принял замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, который

представил послу оценку МИД Армении в связи с заявлением украинского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел также проинформировал посла о нарушениях режима прекращения огня азербайджанской стороной в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы начиная с 12 июля, продолжающимся нападениям на гражданскую инфраструктуру и гражданское население, а также о сложившейся ситуации в результате агрессивных действий Азербайджана.

Ранее, МИД Украины выступил с заявлением в связи с обострением ситуации на армяно- азербайджанской границе, в котором, в частности, говорилось: "Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с обострением ситуации на азербайджано-армянской границе, результатом чего стало осуществление 12 июля 2020 артиллерийских обстрелов на Товузском направлении. Призываем стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах".