Вторник, 14 Июля 2020 15:43

АрмИнфо.Секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

"В Секретариате ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, возникшей 12 июля с.г. после вооруженного столкновения подразделений вооруженных сил Армении и Азербайджана, в том числе с применением тяжелого вооружения, в результате которого есть убитые и раненые. Складывающаяся ситуация не способствует нормализации обстановки на границе двух соседних государств, одно из которых - Республика Армения является государством-членом ОДКБ и, свидетельствует о нарушении договоренностей о прекращении огня, достигнутых на уровне руководства Армении и Азербайджана. Подчеркиваем необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня в зоне ответственности ОДКБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибших и желаем раненым скорейшего выздоровления.

Обращаем внимание, что Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", - подчеркивается в заявлении Секретариата.

Днем 12 июля военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции, а затем используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе.

Всю ночь с 12 на 13 июля и весь вчерашний день ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов, танков, 120 мм гранатометов вышеуказанный опорный пункт. Также применялись ударные беспилотники.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР от 12 июля в ходе инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссировалась информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

Сегодня азербайджанское оборонное ведомство подтвердило гибель 7 своих военных, в том числе генерал-майора и подполковника.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Противник накануне подверг артиллерийскому обстрелу приграничные общины Чинари и Айгепар, жертв среди гражданского населения нет, но повреждены жилы строения. А сегодня уже из ударных дронов атаковал гражданские инфраструктуры города Берд.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.