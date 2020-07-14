Вторник, 14 Июля 2020 15:42

АрмИнфо. Двое армянских военнослужащих погибли в результате нарушения режима прекращения огня ВС Азербайджана на северо- восточном направлении армяно-азербайджанской госграницы.

Как сообщили на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, смертельные огнестрельные ранения получили майор Гаруш Вемирович Амбарцумян и капитан Сос Пайлакович Элбакян.

В Минобороны Армении выразили соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, что ранее в МО РА сообщили о ранении двух полицейских и трех военнослужащих на армяно-азербайджанской границе, в результате агрессии азербайджанской стороны.

Минобороны АР официально подтвердило гибель 7 своих военных, в том числе генерал- майора и подполковника.