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 Вторник, 14 Июля 2020 15:23
Марианна Мкртчян

Из Армении транзитом через Грузию домой вернулось 92 гражданина России

Из Армении транзитом через Грузию домой вернулось 92 гражданина России

АрмИнфо.  Из Армении транзитом через Грузию домой вернулось 92 гражданина России. Об этом АрмИфно сообщили в пресс-службе посольства РФ в РА.

"В рамках многоплановой работы по возвращению на Родину граждан Российской Федерации, осуществляемой Посольством России в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с Оперативным штабом при Правительстве России, 14 июля был организован очередной вывоз россиян на автобусах через территорию Грузии. На транспортных средствах, предоставленных ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, домой смогли вернуться 92 человека.

Сотрудники Посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении.

Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность Правительствам Армении и Грузии, а также руководству ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> за помощь в возвращении россиян на Родину", - говорится в сообщении пресс-службы российского посольства.

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