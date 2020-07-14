Вторник, 14 Июля 2020 15:23

АрмИнфо. Из Армении транзитом через Грузию домой вернулось 92 гражданина России. Об этом АрмИфно сообщили в пресс-службе посольства РФ в РА.

"В рамках многоплановой работы по возвращению на Родину граждан Российской Федерации, осуществляемой Посольством России в Армении в тесной координации с региональными властями, российскими министерствами и ведомствами во главе с Оперативным штабом при Правительстве России, 14 июля был организован очередной вывоз россиян на автобусах через территорию Грузии. На транспортных средствах, предоставленных ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога>, домой смогли вернуться 92 человека.

Сотрудники Посольства России в Армении сопроводили россиян до армяно-грузинской границы и оказали необходимое содействие в ее пересечении.

Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность Правительствам Армении и Грузии, а также руководству ЗАО <Южно-Кавказская железная дорога> за помощь в возвращении россиян на Родину", - говорится в сообщении пресс-службы российского посольства.