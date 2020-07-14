Вторник, 14 Июля 2020 13:51

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравление президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Национального праздника Франции. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

<От имени армянского народа и меня лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Французской Республики по случаю Нацонального праздника.

Благодаря победе свободолюбивого и революционного духа французского народа в центре исторического развития Европы были заложены цивилизационные ценности прав человека, равноправия граждан и просвещения.

Сегодня мы с гордостью отмечаем наличие привилегированного диалога между Арменией и Францией на высоком уровне, который основан на многовековых армяно-французских исторических и культурных связях и общих ценностях.

Сегодня, когда мир стал непредсказуемым и полным вызовов, мы подтверждаем нашу полную готовность продолжать расширять и углублять сотрудничество между Арменией и Францией как на двустороннем, так и многостороннем уровнях

Армения высоко ценит конструктивную и сбалансированную посредническую вовлеченность Франции в процесс урегулирования нагорно-карабахской вопроса в формате сопредседателя Минской группы ОБСЕ, как залога регионального мира, стабильности и развития>, - говорится в источнике.

В завершении премьер-министр Армении пожелал президенту Макрону крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, а дружественнму народу Франции благополучия и новых достижений.

По случаю Национального праздника Франции Эммануэлю Макрону поздравление направил и президент Армении Армен Саркисян.

В частности, в своем послании глава государства подчеркнул, что Армении и Франции удалось установить эффективное сотрудничество почти во всех сферах, представляющих взаимный интерес. <Армения заинтересована в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с Францией посредством новых инициатив и программ на благо наших стран и народов. Уверен, что совместными усилиями мы пополним двустороннюю повестку программами, нацеленными на будущее и представляющими взаимный интерес>, - отметил Армен Саркисян.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения высоко ценит последовательные усилия Франции по мирному урегулированию нагорно-карабахского вопроса, а также установлению долгосрочного мира в Южно- Кавказском регионе.

При этом президент Армении заметил, что особой оценки достойны усилия Франции по спасению человеческих жизней и смягчению последствий пандемии. <Выражаю свою глубокую признательность Вам, правительству и дружественному народу Франции за вклад в финансовую помощь Евросоюза, а также за делегирование в Армению группы французской медицинской миссии с целью помощи армянским коллегам>, - отмечено в послании.