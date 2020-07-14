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 Вторник, 14 Июля 2020 13:14
Марианна Мкртчян

По случаю Дня взятия Бастилии посольство Франции в Армении угостило медперсонал ереванских больниц блюдами французской кухни

По случаю Дня взятия Бастилии посольство Франции в Армении угостило медперсонал ереванских больниц блюдами французской кухни

АрмИнфо. По случаю национального праздника Франции, сегодня утром французское посольство в Армении раздало блюда французской кухни, приготовленные шеф-поваром диппредставительства, медицинскому персоналу ереванских больниц. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Франции в РА.

По случаю национального праздника Франции с видеообращением выступил и посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

В обращении послав частности, говорится: "Рад встретиться со всеми Вами сегодня 14 июля, в день празднества национального праздника Франции. Ситуации в сфере здравоохранения в Армении в связи с пандемией коронавируса, нам не позволила в этом году, как в предыдущие годы встретиться в саду посольства.

Несмотря на сложившуюся сложную обстановку, мы пожелали отпраздновать 14 июля, прежде всего, отдав дань уважения тем, кто мобилизован для противодействия пандемии. В этой связи сегодня утром, посольство Франции раздало медперсоналу больниц Еревана приготовленные нашим шеф-поваром блюда французской кухни.  Этим скромным жестом мы хотели выразить нашу солидарность с теми, кто на протяжении месяцев борется с инфекцией и кому мы благодарны за исцеление многих наших соотечественников. За то, что они неделями ранее приняли две делегации французских врачей. Мы благодарим наших спонсоров Carrefour и Richel Group за поддержку программы", -  подчеркнул посол Франции в Армении.

При этом Лакот добавил, что в контексте продолжающейся эпидемии, естественно он озабочен судьбой соотечественников, которые проходят через испытания такие как самоизоляция и экономический кризис, столкнулись с трудностями возвращения во Францию или же возможностью приехать погостить к своим близким в Армению.

При этом посол подчеркнул готовность помочь соотечественникам по любому вопросу и напомнил, что посольство в период пандемии не закрывалось и продолжало предоставлять общественные услуги.

"В этот период мобилизованы все учреждения Франции, в первую очередь Французский университет, у которого в этом году рекордные показатели по заявкам абитуриентов.  Образовательное учреждение им. Анатоля Франса, которое продолжило дистанционное обучение и чьи усилия были компенсированы, поскольку правительство Армении предоставило учреждению новое здание. В этой связи хотел бы выразить властям Армении особую благодарность за этот крупный вклад в наши двусторонние отношения", - сказал Лакот, при этом добавив, что тесные контакты поддерживаются и с французскими предприятиями в Армении, которые несут последствия кризиса и которым оказывается содействие для возобновления их деятельности.

Посол Франции также проинформировал о поддержании тесных контактов с армянскими партнерами,  которые в парламенте РА, правительстве, мэрии Еревана поддерживают двусторонние контакты. В этом контексте он выразил особую благодарность представителям сфер культуры, искусства, образования, науки, гражданского общества за особый вклад в укрепление взаимодействия.

"Хотел бы сказать нашим армянским друзьям, что отношения между Арменией и Францией исключительные. Это в первую очередь отношения идущие от сердца.  Поверьте, мы впечатлены вашей любовью к  нашей культуре, ценностям, языку. Хотел бы Вас заверить, что Франция в Совбезе ООН, в составе Евросоюза, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ рядом с Арменией и армянским народом", - заключил посол Франции.

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