Вторник, 14 Июля 2020 12:12

АрмИнфо.На территории Армении с 14-18 отдельных регионах ночью и после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с.



Согласно источнику, в отдельных частях страны также ожидается град.Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.С 14-15 июля температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов.

В Ереване в вечерние часы 14-го ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. С 15-18 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +35 градусов.