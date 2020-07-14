Вторник, 14 Июля 2020 12:08

АрмИнфо.Азербайджанская сторона продолжает свои агрессивные действия на армяно-азербайджанской границе, целенаправленно обстреливая гражданскую инфраструктуру и мирное население, расширяя географию напряженности. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

При этом она подчеркнула, что объекты гражданской инфраструктуры города Берд сегодня были подвергнуты обстрелу ударными БПЛА.

"Эти агрессивные действия против безопасности гражданского населения Республики Армения получат адекватный ответ, всю ответственность за который несет азербайджанская сторона", - подчеркнула пресс-секретарь МИД РА.

Ранее, в Минобороны РА сообщили об атаке азербайджанских ударных беспилотников гражданских инфраструктур города Берд Тавушской области РА. В МО сообщили, что пострадавший в результат данных действий ВС АР нет.