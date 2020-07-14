Вторник, 14 Июля 2020 11:43

АрмИнфо. Число выздоровевших от коронавируса граждан в Армении более чем в 2 раза превысило число заразившихся. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении, по положению на 11:00 14 июля, в Армении было зарегистрировано 339 новых случаев заражения COVID-19, при этом число выздоровевших составило 864.

За сутки в Армении от коронавируса скончались 8 граждан в возрасте от 50 до 88 лет, которые имели сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом граждан в Армении составило 32 490, выздоровели - 20 729, летальные исходы -

581. Фактическое лечение получают 10 996 пациентов, в общей сложности было проведено 136 802 теста.