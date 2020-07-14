АрмИнфо. По случаю Национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии заслуженный артист Армении, пианист Айк Меликян выступит с сольным концертом.
Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, этот сольный концерт ознаменует начало серии концертов 2000+, целью которой является популяризация мировой фортепианной музыки 21-го века и ознакомление армянских зрителей с современными композиторами.
Концерт будет транслироваться онлайн Музеем-институтом имени Комитаса сегодня в 21:00 по ереванскому времени. Во время концерта будут представлены работы шести французских современников - Пьер Булез, Бруно Мантовани, Паскаль Дюссапен, Жак Лено, Мишель Карски, Кристоф Бертран - все они будут армянскими премьерами.