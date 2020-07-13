Понедельник, 13 Июля 2020 21:20

АрмИнфо. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой на армяно- азербайджанской границе.

Как передает местное бюро АПА, об этом сообщается в заявлении администрации президента Грузии.

"Сегодня, когда мы все сражаемся против невидимого врага, очень важно поддерживать международную солидарность и глобальную стабильность. Мир и безопасность в нашем регионе важны с точки зрения дальнейшего развития Грузии, а также для наших дружественных стран - Армении и Азербайджана", - говорится в заявлении С.Зурабишвили.

Президент Грузии выразила надежду на то, что необходимые меры будут приняты своевременно, и дальнейшее обострение ситуации будет предотвращено путем мирных переговоров.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жило строение.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.