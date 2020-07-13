Понедельник, 13 Июля 2020 21:10

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер США) выступили с совместным заявлением в связи с обострением ситуации на армяно- азербайджанской государственной границе.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, в заявлении, в частности говорится:

"По сообщениям Минобороны Армении и Азербайджана, а также из других источников, 12-13 июля произошло серьезное нарушение режима прекращения огня на армяно- азербайджанской границе, что привело к жертвам. Так же сообщается об использовании обеими сторонами артиллерии разного калибра.

Сопредседатели и Личный представитель действующего председателя ОБСЕ (PRCIO) Анджей Каспршик сожалеют о гибели людей и выражают соболезнования семьям погибших и раненых. Сопредседатели и PRCiO поддерживали прямые контакты с официальными лицами Армении и Азербайджана с самого начала инцидента. Стороны обвиняют друг друга в инициировании боевых действий".

В тоже время в заявлении подчеркивается, что сопредседатели МГ ОБСЕ осуждают недавние нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения любой дальнейшей эскалации, в том числе путем использования существующих прямых каналов связи между ними.

Сопредседатели Минской группы также призывают стороны возобновить предметные переговоры как можно скорее и подчеркивают важность возвращения наблюдателей ОБСЕ в регион, как только позволят обстоятельства.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. МО АР также сообщает о нарушении режима прекращения огня в направлении Нахиджевана.

По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жило строение.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.