Понедельник, 13 Июля 2020 18:15

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилые дома 33/1, 37 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 22 на улице Гераци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 20, 28, 38 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 31 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27 на улице Ер.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3, 5, 7, 9, 9/1, 51А на улице 9 Мая, собственные дома на 6-ой улице Верин Шенгавита, детский сад N 133, школа N144, собственные дома на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Шевченко, жилые дома 20 на улице Рубинянца и 19 на улице Райниса, жилые дома 11-29 на 25-ой улице, 1-13 на 35-ой улице Арабкира, собствнные дома 3-10 на улице В.Давтяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично жилой дом 30 в квартале "Норашен", подъезд 2 жилого дома 45 на улице Маргаряна, жилые дома 26, 29 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 43 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 16 на 2-ом переулке Маргаряна, жилой дом 146 на улице Андраника, жилой дом 26 на улице Шираза, жилые дома 141/2, 141/5 на улице Себастия, жилой дом 29/1 на улице Маргаряна, жилой дом 13 на 2-ом переулке Маргаряна, собственные дома на 2-ой улице Авана; собственные дома 2, 2а, 3, 4, 64, 80-83, 86а, 89-96 на 7-ой улице и собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках, собственные дома на улице А.Шагиняна, собственные дома на 5-ом переулке улицы А.Шагиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2/2 в квартале "Исааккян", 24/1 в квартале "Ованнисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 4 в квартале "Д.Варужан" в Аване; здание общежитий NN 20, 22/1, 22/2 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аги Анке; жилой дом 11 (3/3) на переулке Ташкент, жилой дом 5 (2/8) на улице Душанбе, жилой дом 10 (5) на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилой дом 20 на улице Д.Маляна, жилые дома 22 на улице Молдовакана и 16/1 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 10 на улице Бакунца, 26 на улице А.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 25 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 109 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

10?00-16?00 община Нурнус;

11:00-14:00 частично община Егвард, здания Мэрии, СНБ, Полиции, квартал "Ушардзан", жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а на улице Ширака, жилые дома 3, 5, 8 на улице Ереванян, улицы Туманяна, Налбандяна, Теряна, Эребуни, Ованнисяна, Казаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.