Понедельник, 13 Июля 2020 18:14

АрмИнфо. Армения сбила несколько беспилотников азербайджанской стороны, один из которых дрон-камикадзе. Об этом с трибуны парламента заявил глава парламентской комиссии по обороне и безопасности, депутат от фракции <Мой шаг> Андраник Кочарян.

Депутат, в частности, заявил: <Действия противника, по сути, были подавлены. Обсуждение данного вопроса на других площадках зависит от того, как себя поведет каждая из сторон>.

Отметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана. Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения.

Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по-прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жилое строение.