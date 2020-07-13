Понедельник, 13 Июля 2020 18:11

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил письма Председателю Европарламента Давиду Сассоли, Председателю ПАСЕ Хендрику Дамсу и Председателю ПА ОБСЕ Георгию Церетели в связи с предпринятыми Азербайджаном провокационными военными действиями в направлении северо-восточной границы РА.

Как сообщает пресс-служба парламента, в своем письме Мирзоян отметил, что эти действия - продолжение неприемлемой воинственной риторики Азербайджана и серьезно нарушают основные принципы международного права, а также прямо противоречат призывам Генерального секретаря ООН воздержаться в условиях пандемии от военных действий во всех уголках мира.

<Недопустимые действия Вооруженных сил Азербайджана получают поддержку МИД Турции, что создает дополнительную напряженность и угрожает региональной безопасности и стабильности>, - отметил председатель парламента.