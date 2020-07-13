Понедельник, 13 Июля 2020 18:09

АрмИнфо.Агрессивные действия Баку, на армяно- азербайджанской границе продолжающиеся и сегодня, еще раз демонстрирует воинственный настрой Азербайджана. Об этом в ходе специального заседания с трибуны парламента заявил депутат от фракции <Мой шаг> Рубен Рубинян.

Он отметил, что соответствующие ведомства Армении дали четкую и исчерпывающую оценку действиям Азербайджана, однако, депутат решил затронуть реакцию Турции по данному вопросу.

<Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором выразило безоговорочную поддержку Азербайджану, и, фактически, поддержало агрессивные действия Баку. Это значит что Турция, которая считает себя одной из сторон в вопросе карабахского конфликта, еще раз подтверждает, что Анкара не может играть какую-либо международную роль, связанную с карабахским конфликтом>,- подчеркнул Рубинян.

Рубинян также затронул интервью распространенное в турецкой прессе, где МИД Турции призывает Армению очнуться. <Хочу отметить, что это мы должны призвать власти Турции опомниться и прийти в себя, после чего образумить своих азербайджанских коллег. Если последние не прекратят осуществлять незаконные действия на границе, их быстро образумят наши вооруженные силы. Приводить людей в себя, как показала вчерашняя и сегодняшняя практика получается у наших вооруженных сил очень хорошо>, - заключил Рубинян.

Отметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана. Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения.

Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно- карабахский конфликт. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по-прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жило строение.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.