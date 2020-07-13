Понедельник, 13 Июля 2020 17:09

АрмИнфо.Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнеполитической службы Евросоюза.

"Армянская и азербайджанская стороны заявили о серьезном вооруженном инциденте на границе двух стран 12-13 июля 2020 года. К сожалению, это привело к человеческим жертвам.

ЕС призывает обе стороны остановить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения эскалации.

В этом контексте обе стороны должны использовать свои механизмы для прямой коммуникации, формат, созданный под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ. Необходимо предотвратить нарушения режима прекращения огня, возобновить мониторинги ОБСЕ в регионе, как только позволят условия",- отмечается в заявлении ЕС.

Европейский союз также призвал стороны с уважением отнестись к режиму прекращения огня, тратить энергию и ресурсы на борьбу с коронавирусной пандемией, возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ и готовить население к миру.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет. Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана. Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента четверо военнослужащих азербайджанской армии погибли и несколько получили ранения.

Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт. По последним данным армянской стороны, у ВС Армении потерь нет, однако ранения получили двое полицейских и трое военнослужащих.

Ситуация по прежнему напряженная, противник подверг минометному обстрелу приграничную общину Чинари, жертв среди гражданского населения нет, но повреждено жило строение.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции. Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", - сказал Чавушоглу.