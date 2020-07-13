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 Понедельник, 13 Июля 2020 16:34
Марианна Мкртчян

Ереван осудил попытки Анкары спровоцировать нестабильность в регионе

Ереван осудил попытки Анкары спровоцировать нестабильность в регионе

АрмИнфо. Армянское внешнеполитическое ведомство осудило попытки Турции спровоцировать нестабильность в регионе.

Так, в МИД Армении, реагируя на заявление турецкого внешнеполитического ведомства в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской госгранице, в частности, заявили:

"12-го июля Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором не только выразило безоговорочную поддержку Азербайджану, фактически оправдывая применение силы Азербайджаном на армяно-азербайджанской границе, но и распространило откровенно ложную и вводящую в заблуждение информацию.

Подобная провокационная манера Турции и необоснованные обвинения в адрес Армении подтверждают тот факт, что эта страна действует не как член Минской группы ОБСЕ, а как сторона, вовлеченная в Нагорно-Карабахский конфликт. Данный факт делает более чем невозможным какое-либо международное вовлечение Турции в Карабахский конфликт, прежде всего в рамках ОБСЕ.

Стремление Турции вмешиваться в конфликты в соседних регионах уже привело к подрыву безопасности и распространению нестабильности в данных регионах.

Решительно осуждаем попытки Турции спровоцировать нестабильность в нашем регионе и подтверждаем, что Республика Армения продолжит последовательно выступать с позиций сохранения и укрепления международной и региональной безопасности, тесно сотрудничая в этом направлении со своими международными партнерами".

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали  интенсивному обстрелу из 82 мм минометов  и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает  артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны.  Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт.

Стоит также заметить, что в связи с этой ситуацией с заявлением выступило Министерство иностранных дел Турции. В турецком МИД указали, что "провокация" Армении направлена на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от факта продолжающейся на протяжении многих лет незаконной "оккупации Арменией являющегося азербайджанской землей Нагорного Карабаха и прилегающих территорий Азербайджана". "Турция и впредь будет поддерживать Азербайджан в его борьбе за сохранение своей территориальной целостности", - отмечалось в заявлении турецкого МИД, которое было еще раз подтверждено на уровне главы внешнеполитического ведомства Мевлюта Чавушоглу.

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