Понедельник, 13 Июля 2020 16:25

АрмИнфо.Спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил письма главам палат парламентов стран-членов ОДКБ в связи с провокацией, осуществленной ВС Азербайджана на северо-восточной границе страны.

Мирзоян, на своей странице в соцсети Facebook, отметил: <Я призвал своих коллег осудить данную провокацию>.

Отметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт.

Как стало известно, с утра, после двух-трехчасового спокойствия противник возобновил провокационные действия, продолжая артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана. В ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения. Стоит также заметить, что в связи с этой ситуацией с заявлением выступил МИД Турции выразив безоговорочную поддержку Азербайджану.