Понедельник, 13 Июля 2020 16:24

АрмИнфо. <Сегодня состояться обсуждения с нашими партнерами на предмет увеличения количества чартерных рейсов для обеспечения возможности большему числу граждан Армении вернуться на Родину>, - сказал Комендант РА Тигран Авинян, отвечая на вопрос депутата от фракции <Мой шаг> Виктора Енгибаряна в ходе заседания комиссии парламента. <Мы делаем все возможное для этого>, - подчеркнул он.

Касаемо общего восстановления воздушного сообщения, Комендант заметил, что это будет связано с отменой режима ЧП, что в свою очередь продиктовано интенсивностью распространения коронавируса. <Исходя из показателей будут приняты соответствующие решения>, - подчеркнул Авинян.

Отметим, что сегодня правительство Армении в ходе внеочередного заседания приняло решение о продлении режима ЧП в стране до 17:00 12 августа с.г.