Понедельник, 13 Июля 2020 16:18

АрмИнфо.Руководство Армении делает все возможное, чтобы школы начали работать в своем обычном режиме с сентября текущего года. Об этом в ходе специального заседания в парламенте Армении заявил вице-премьер, комендант по ЧП Тигран Авинян.

Авинян заявил, что руководство страны надеется на то, что при соблюдении определенных правил, школы смогут нормально функционировать, начиная с сентября. <Сейчас мы как раз разрабатываем правила, которые помогут нам обеспечить нормальную работу школ>, - заметил комендант по ЧП.

Отметим, что с середины марта текущего года школы в Армении работали дистанционно.