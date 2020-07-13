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 Понедельник, 13 Июля 2020 16:18
Ани Мшецян

Тигран Авинян: Руководство Армении делает все возможное, чтобы школы начали работать в обычном режиме с сентября 2020 года

Тигран Авинян: Руководство Армении делает все возможное, чтобы школы начали работать в обычном режиме с сентября 2020 года

АрмИнфо.Руководство Армении делает все возможное, чтобы школы начали работать в своем обычном режиме с сентября текущего года. Об этом в ходе специального заседания в парламенте Армении заявил вице-премьер, комендант по ЧП Тигран Авинян.

Авинян заявил, что руководство страны надеется на то, что при соблюдении определенных правил, школы смогут нормально функционировать, начиная с сентября.  <Сейчас мы как раз разрабатываем правила, которые помогут нам обеспечить нормальную работу школ>, - заметил комендант по ЧП.

Отметим, что с середины марта текущего года школы в Армении работали дистанционно.

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