Понедельник, 13 Июля 2020 15:52

АрмИнфо.ВС Азербайджана периодически прибегают к обострению ситуации на передовой. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

При этом она добавила, что на данный момент интенсивность артиллерийского обстрела с применением ударных беспилотных летательных аппаратов снизилась. Степанян также подчеркнула, что у армянской стороны потерь нет.

Ранее, Степанян сообщила, что в результате действий противника двое армянских полицейских, несущие боевое дежурство на передовой получили легкие телесные повреждения.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт. С утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения. Но, в СМИ муссируется информацию уже о 17 погибших с азербайджанской стороны. Азербайджанские власти пытаются переложить ответственность за ситуацию на армянскую сторону, и беспочвенно обвиняют Ереван в попытке вовлечь третью сторону в нагорно-карабахский конфликт.

В связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе, вызванным произошедшими 12 июля с.г. боестолкновениями на Тавушском направлении, Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля с.г. экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ. Об этом говорится в сообщении пресс- службы ОДКБ.

Стоит также заметить, что в сложившейся ситуации, турецкая сторона заняла активную позицию, выразив безоговорочную поддержку Баку, которые отразились в двух заявлениях внешнеполитического ведомства Турции.

Причем второе прозвучало из уст главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире TRT Haber. Он отметил, что Турция, используя все возможности, находится рядом с Азербайджаном. "Пусть Армения образумится", -

сказал Чавушоглу.