АрмИнфо. Участок дороги от города Туманян до перекрестка села Одзун Лорийской области будет временно закрыт для движения транспорта. Как сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур, причиной закрытия дорог послужили работы в связи с камнепадом на участке трассы международного значения Ванадзор-Алаверди-Грузия (М6).
В частности, отмечено, что с 14 по 20 июля дорога будет закрыта для
транспортного движения с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.
В этой связи водителям рекомендуют обойти указанный участок по дороге
М6-Одзун-Айгеат-Ягдан- Степанаван-Ванадзор.
<Просим прощение за причиненные неудобства участникам транспортного движения>, - говорится в сообщении ведомства.