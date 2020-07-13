Понедельник, 13 Июля 2020 15:51

АрмИнфо. Участок дороги от города Туманян до перекрестка села Одзун Лорийской области будет временно закрыт для движения транспорта. Как сообщает пресс-служба министерства территориального управления и инфраструктур, причиной закрытия дорог послужили работы в связи с камнепадом на участке трассы международного значения Ванадзор-Алаверди-Грузия (М6).

В частности, отмечено, что с 14 по 20 июля дорога будет закрыта для

транспортного движения с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:00.

В этой связи водителям рекомендуют обойти указанный участок по дороге

М6-Одзун-Айгеат-Ягдан- Степанаван-Ванадзор.

<Просим прощение за причиненные неудобства участникам транспортного движения>, - говорится в сообщении ведомства.