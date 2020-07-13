Понедельник, 13 Июля 2020 10:46

АрмИнфо. Экс-президент Армении Роберт Кочарян окончательно потерял надежду на положительное для себя решение своего дела посредством судебного вердикта. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Общественного совета Армении Степан Сафарян.

<Его надежды улетучились ввиду последних событий вокруг Конституционного суда. Именно поэтому его адвокаты забрали из КС заявление, хотя оно должно было рассматриваться на основании заявления Суда первой инстанции. Поведение команды Кочаряна демонстрирует их отказ от концепции очередного конституционного переворота. Меж тем, если бы это им удалось, Грайр Товмасян и его друзья помогли бы Кочаряну закрыть уголовное дело и очень быстро возвратиться в политику>, - отметил он.

Сегодня экс-президент, согласно оценкам главы ОС, делает акцент исключительно на политическую деятельность. Посредством создания иллюзии заявки на возвращение в политику и активной политической деятельности Кочарян реализует единственный оставленный для него путь. По словам Сафаряна, единственным путем для Кочаряна остается политика и как он сам сформулировал <смена власти на улице>, процесс, в котором Кочарян будет лишь одним из многочисленных полюсов.

Среди вероятных союзников Кочаряна, Сафарян в первую очередь рассматривает <Процветающую Армению>. Причем, не только по части ресурсов этой партии, но и по части старых связей и отношения ППА к Кочаряну. В этой связи он напомнил об обострившихся отношениях не являющейся частью власти ППА с Николом Пашиняном.

<Роберту Кочаряну нужен именно загнанный в тупик Гагик Царукян. Разгуливающий на свободе, Царукян ему не нужен. Поскольку согласно расчетам Кочаряна, возбужденные против Царукяна уголовные дела должны побудить его искать партнеров и союзников, чьей мишенью также будут являться Никол Пашинян и революция. Соответственно, задачей Кочаряна является появление у Царукяна заинтересованности в <смене власти на улице>, чтобы оба они избежали уголовного преследования и ответственности за содеянные преступления>, - подчеркнул Сафарян.

При этом, согласно прогнозам главы ОС, Кочаряна и все силы, надеющиеся на <смену власти на улице>, ожидает глубокое разочарование. В первую очередь ввиду сохраняющегося рейтинга действующей власти. По оценкам Сафаряна, рейтинг Пашиняна и правящей силы не падает на том уровне, который позволил бы повысить авторитет внепарламентских сил до степени, позволяющей им заменить <Мой шаг>.