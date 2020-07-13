Понедельник, 13 Июля 2020 10:41

АрмИнфо.Министр обороны РА Давит Тоноян находится на постоянной связи с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, послом Анджеем Каспршиком.

Как сообщила пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян, во время последней беседы министр обороны проинформировал его, что командование и личный состав армянского армейского войскового объединения проинструктированы пока сохранять сдержанность, а в случае провокаций противника по направлению границ РА, реагировать по необходимости - вплоть до занятия новых благоприятных позиций.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армняский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт.

Как стало известно, с утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.