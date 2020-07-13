Понедельник, 13 Июля 2020 10:40

АрмИнфо. Армянское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением, в котором резко осудило провокационные действия ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской госгранице.

Так, в заявлении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян, в частности, говорится: "Решительно осуждаем нарушение режима прекращения огня, начатое в полдень 12-го июля азербайджанскими Dооруженными силами в направлении Тавушской области РА, сопровождавшееся попытками прорыва армянских укреплений с применением артиллерии.

Благодаря соразмерным действиям армянской стороны, данные провокационные действия были успешно сдержаны.

Министр иностранных дел РА, в координации с премьер-министром РА и министром обороны, находится на постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, разъясняя ситуацию на местах, а также напоминает об опасности дальнейшего обострения конфликта.

В последнее время азербайджанская сторона, вопреки призывам сопредседателей Минской группы ОБСЕ воздерживаться от провокационных действий, враждебной риторики и укреплять режим прекращения огня, продолжает выступать с угрозами применения силы и военной эскалации. Вся ответственность за последствия данных провокационных действий будет возложена на военно-политическое руководство Азербайджана".

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армняский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт.

Как стало известно, с утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.