Понедельник, 13 Июля 2020 10:36

АрмИнфо. Экспресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о потере противником позиций в ходе ночных боестолкновений межу ВС РА и АР на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении.

"Поскольку "самая грозная армия в мире" потеряла позиции, которые не смогла вернуть, следовательно, очень скоро появятся видеоролики о применении разнокалиберных и сверхточных "шайтанов " и "потерях и жертвах армянского врага". Особенно если учесть, что всекомандующий едет в Шамхор. Хочу сказать, что если что, не удивляйтесь", - написал Ованнисян на своей странице в Фейсбук.

Заметим, что накануне днем в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы

РА в Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армняский опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

Ближе к вечеру противник возобновил обстрел армянских позиций, в направлении опорного пункта, который ранее не удалось захватить. Всю ночь ВС Азербайджана подвергали интенсивному обстрелу из 82 мм минометов и танков вышеуказанный опорный пункт.

Как стало известно, с утра, после двух-трех часового спокойствия противник возобновил провокационные действия на армяно-азербайджанской госгранице в Тавушском направлении, продолжает артиллерийский обстрел армянских позиций.

Армянская сторона предупредила противника, что вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Азербайджана.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе вчерашнего инцидента трое военнослужащих азербайджанской армии погибли и четверо получили ранения.