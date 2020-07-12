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 Воскресенье, 12 Июля 2020 19:38
Марианна Мкртчян

ВС Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт в Тавушском направлении, но отступили с серьезными потерями

ВС Азербайджана попытались захватить армянский опорный пункт в Тавушском направлении, но отступили с серьезными потерями

АрмИнфо. Учитывая  массовое бегство азербайджанцев с моей страницы, а также исходя из их нервных комментариев,  можно полагать, что армянские военнослужащие нанесли болезненный удар по азербайджанским  военным, которые попытались раннее на УАЗ нарушить государственную границу Армении  и которым, наши солдаты – проявив добрую волю,  позволили  сбежать.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Ранее, Степанян сообщила, что  сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для армянской стороны причинам, на автомобиле УАЗ предприняли попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении. «После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника возвратились на свои позиции. В 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить наш опорный пункт, но были отброшены огнем, неся потери в живой силе․С армянской стороны потерь нет», - Степанян.

Согласно официальному заявлению Минобороны АР в ходе инцидента двое военнослужащих азербайджанской армии погибли и пятеро получили ранения.

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