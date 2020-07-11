﻿
 Суббота, 11 Июля 2020 15:34
Ани Мшецян

С 11 по 13 июля в Армении ожидаются дожди и грозы

С 11 по 13 июля в Армении ожидаются дожди и грозы

АрмИнфо. На территории Армении с 11 по 13 июля в большинстве регионов, 12-го и 14-го в отдельных регионах ночью и после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время грозы - усиление ветра до 25-30 м/с. В отдельных частях страны также ожидается град. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 11 июля температура воздуха постепенно понизится на 2-4 градуса, затем постепенно поднимется на 3-5 градусов.

В Ереване ночью и в вечерние часы с 11 по 14 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. С 15 по 16 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
МЧС: В Ереване третий день подряд горит Нубарашенская мусорная свалкаМЧС: В Ереване третий день подряд горит Нубарашенская мусорная свалка
С 11 по 13 июля в Армении ожидаются дожди и грозыС 11 по 13 июля в Армении ожидаются дожди и грозы
Арам I: Геноцид продолжается все тем же исполнителем, а мир молчитАрам I: Геноцид продолжается все тем же исполнителем, а мир молчит
Состоятся новые авиарейсы для возвращения россиян из Армении на родинуСостоятся новые авиарейсы для возвращения россиян из Армении на родину
Торговцы блошиного рынка Еревана провели акцию протестаТорговцы блошиного рынка Еревана провели акцию протеста
Читать больше



Эксперты
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...Марк Арен: Культура, не нашедшая опоры в вечном, падёт под натиском перемен...
Читать больше
Комментируемые
МИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕМИД Арцаха: Азербайджана пытается переложить вину за отсутствие результатов в переговорном процессе на представителей МГ ОБСЕ
Спикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людейСпикер: Все должны осознавать, что нося маски, мы спасаем жизни людей
<МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш><МТС Армения>  запустит  программу <Здравствуй, малыш>
Президент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом законПрезидент  Армении не намерен подписывать принятый парламентом закон
США профинансируют продвижение антикоррупционной политики в АрменииСША профинансируют продвижение антикоррупционной политики в Армении
МИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулированияМИД Арцаха: Беженцы и ВПЛ - один из ключевых вопросов урегулирования
Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции Арам Аветис - рождение аскетичной прозы в эпоху кишечной революции 
Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>Экс-министр: Турецкий план нападения на Армению связан с <мегринским коридором>
Президент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащитыПрезидент: В Армении политизировалось все, даже сфера правозащиты
В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)В.Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим (продолжение)
Аналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируемАналитик: Демарш бывшего льготника против власти был вполне прогнозируем
У главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ АрменииУ главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна прошел обыск, олигарх вызван на допрос в СНБ Армении
Прогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесетПрогноз: <Подрывной> популизм голосов оппозиции не принесет
Депутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла МинасянаДепутат Сипан Пашинян подал в суд на Микаэла Минасяна
МИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионеМИД РА: Нынешняя власть Азербайджана представляет угрозу не только для Арцаха, Армении, но и для мира и безопасности в регионе
Поиск по дням

2013 , 2014