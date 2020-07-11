Суббота, 11 Июля 2020 15:34

АрмИнфо. На территории Армении с 11 по 13 июля в большинстве регионов, 12-го и 14-го в отдельных регионах ночью и после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.

Как сообщает пресс-служба МЧС, во время грозы - усиление ветра до 25-30 м/с. В отдельных частях страны также ожидается град. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с. С 11 июля температура воздуха постепенно понизится на 2-4 градуса, затем постепенно поднимется на 3-5 градусов.

В Ереване ночью и в вечерние часы с 11 по 14 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 20-25 м/с. С 15 по 16 июля ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса.