Суббота, 11 Июля 2020 13:06

АрмИнфо.Посольство России в Армении сообщает, что состоятся рейсы новые для возвращения россиян из РА на родину. Об этом говорится на странице посольства России в Армении в соцсети Facebook.

Согласно источнику, 17 июля состоится рейс Ереван-Сочи, а 19 июля состоится авиарейс Ереван-Екатеринбург. <На борт самолета будут допущены только жители данных регионов России. В частности, на рейс Ереван-Сочи будут допущены жители - Краснодарского края, Ростовской области, Республики Адыгея; Воронежской области, Республики Калмыкия, Ставропольского края, Астраханской области, Волгоградской области, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Севастополя.

На рейс Ереван-Екатеринбург будут допущены жители - Свердловской области, Челябинской области, Курганской области, Тюменской области, Пермского края, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа>,- подчеркивается в заявлении посольства.

Для регистрации на рейс необходимо заполнить анкету на портале госуслуг РФ.