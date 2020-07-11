Суббота, 11 Июля 2020 13:05

АрмИнфо.В последнее время в некоторых СМИ Китая распространяется информация о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус.

В этой связи, Министерство здравоохранения Республики Казахстан официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Следует отметить, что ВОЗ ввел в Международную классификацию болезней – МКБ 10 коды для учета пневмоний, когда КВИ диагностирован клинически или эпидемиологически, например, симптом «матового стекла» пораженных легких, но лабораторно не подтверждён.

Казахстан, в данном контексте, как и другие страны мира, ведет учет и мониторинг такого рода пневмоний, что позволяет своевременно принимать управленческие решения, направленные на стабилизацию заболеваемости и распространённости коронавирусной инфекции.

9 июля т.г. на брифинге Министр здравоохранения Казахстана А.Цой сделал официальное сообщение о количестве пневмоний в стране в целом: бактериального, грибкового, вирусного происхождения- в том числе согласно классификации МКБ-10 «вирусные пневмонии, неуточненной этиологии.»

Таким образом, Министерство здравоохранения Республики Казахстан еще раз подчеркивает, что сообщения китайских СМИ не соответствует действительности.