Суббота, 11 Июля 2020 12:21

АрмИнфо. Сотрудники полиции 11 июля попытались разогнать старьевщиков, торгующих на блошином рынке Еревана, находящегося напротив Республиканского стадиона имени Вазгена Саркисяна.

В свою очередь торговцы решили провести акцию протеста. «Мы не понимаем, что произошло сегодня утром, мэрия решила, что мы должны освободить данную территорию. Куда нас хотят перевести, мы не знаем. Но вряд ли это будет тем местом, где нас смогут найти покупатели. Как мы будем зарабатывать на жизнь, не ясно. Мы предлагали мэрии Еревана выделить нам для торговли специальное место у стадиона «Раздан», но ответа не получили», - подчеркнули старьевщики.

Участники акции просят сотрудников мэрии разрешить им торговать на рынке до конца пандемии коронавируса или, по крайней мере, до 15 августа, пока мэрия Еревана не предложит другой участок или не найдет иной выход из сложившейся ситуации.

С торговцами пообщался представитель мэрии. В итоге, людям разрешили торговлю до 15 августа, пока стороны не определяться с новым местом. После чего участники акции разошлись. Один из торговцев, наиболее буйный, был все же подвергнут приводу полицией.