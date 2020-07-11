Суббота, 11 Июля 2020 11:55

АрмИнфо. По данным на 11:00 11 июля, в Армении выявлено 489 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 710 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 31.392 случаев коронавируса, выздоровели 19.419 человек, скончались 559. За последние сутки болезнь унесла жизни 13-ти человек.

За минувший день были зафиксированы также 3 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 180.

На данный момент фактическое лечение получает 11.234 пациент. В общей сложности, в республике были проведены 133.104 тестов на коронавирус.