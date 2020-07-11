Суббота, 11 Июля 2020 11:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в Арцахе ввиду пандемии коронавируса призвал граждан проявить бдительность и соблюдать противоэпидемиологические меры. Об этом президент заявил в беседе с журналистами.

Саркисян подчеркнул, что после прошедших в Арцахе президентских и парламентских выборов он впервые посетил НКР. "Да, я проводил встречи с новым руководством Арцаха в Ереване. Но сегодня я приехал в Арцаха, чтобы поздравить президент НКР и всех граждан республики с проведенными президентскими и парламентскими выборами. Они прошли на высоком уровне. В ходе данных выборов стало очевидно, что Арцах является демократической страной, в которой можно провести выборы на столь высоком уровне. Более того, Арцах сегодня является примером единства. Ведь именно в Арцахе, после выборов различные политические силы объединился, чтобы служить родине",- подчеркнул президент.

Он заметил, что в ходе беседы с президентом Арцаха Араиком Арутюняном стороны обсудили ряд актуальных вопросов повестки дня. Также президент Армении заявил, что Арцах должен решить только одну проблему - стать и оставаться сильным государством.

Армен Саркисян подчеркнул, что сильный Арцах должен иметь сильную экономику. "Ядром экономики Арцаха является сельское хозяйство. Мы с Араиком Арутюняном подробно обсудили вопрос о том, в чем президент Армении и его партнеры могут оказать содействие экономике Карабаха",- заявил президент.