Пятница, 10 Июля 2020 22:02

АрмИнфо. Отсутствие слаженной работы в системе государственного аппарата является одной из причин провалов Армении в том числе и в борьбе с COVID-19. Об этом в ходе встречи со своими сторонниками в режиме онлайн заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

По его словам, показатели государства по заболеваемости коронавирусом просто позорны, причиной чему являются неадекватные текущей ситуации действия властей. Правительство, по его словам, сконцентрировалось на примитивных решениях – ношение масок стало единственным средством борьбы с пандемией, а краеугольным камнем всей экономической политики стали чеки контрольно-кассовых аппаратов. Между тем, как считает Роберт Кочарян, будущее Армении – в организованном государстве. Именно эта организованность, отмечает второй президент РА, является движущей силой в создании сильного государства. Как отметил Кочарян, экономические успехи в период его президентства на 70%-80% были обусловлены слаженностью работы госаппарата, а именно этой слаженности сегодня практически нет. «Иногда складывается впечатление, что именно государственные институты мешают премьер-министру Николу Пашиняну работать» - сказал Роберт Кочарян, посчитав ситуацию абсурдной.

Сам Кочарян повлиять на процесс принятия решений не может, однако рассчитывает, что с помощью критики, указания на ошибки и недочеты ему удастся хоть немного облегчить проблемы людей. "Это очень небольшая возможность, особенно в условиях такой власти, которая не готова слушать кого-либо с оппозиционными взглядами", - добавил экс-президент. Он пообещал представить четкую стратегию только после того, как сформирует свою команду как политическую единицу.

Кочарян выразил беспокойство и по поводу ногорнокарабахского мирного процесаа, отметив, что это отдельная большая тема и ей он посвятит отдельное интервью.

Напомним, бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя во время поствыборных событий 2008 года. С июля 2018 года с небольшими перерывами он находился под арестом. В июне 2020 года Апелляционный суд выпустил его под залог в 4 миллиона долларов.