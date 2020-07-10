Пятница, 10 Июля 2020 19:47

АрмИнфо.Председатель фракции <Мой шаг> Лилит Макунц 10 июля встретилась с послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно источнику, стороны обсудили вопросы, связанные с развитием армяно- российских отношений. Лилит Макунц проинформировала посла о внутриполитических событиях в Армении.

В ходе встречи собеседники обсудили осуществляемые законодательные изменения, в частности положения, предложенные в законопроекте <Об аудиовизуальных медиа>. Также были обсуждены события, разворачивающиеся вокруг Конституционного суда Армении.

Стороны подчеркнули роль парламентской дипломатии в контексте развития двусторонних отношений, отметив необходимость решения текущих вопросов с помощью этого инструмента, особенно в нынешней ситуации, вызванной коронавирусом. В связи с этим была подчеркнута важность совместных усилий Армении и России в борьбе с эпидемией. Макунц и Копыркин обменялись мнениями о мерах, принятых для возвращения граждан Армении и России в свои страны в условиях отсутствия регулярных авиарейсов.