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 Пятница, 10 Июля 2020 19:45
Карина Манукян

Линн Трейси: США продолжают быть заинтересованными в осуществлении инвестиций в Армении

Линн Трейси: США продолжают быть заинтересованными в осуществлении инвестиций в Армении

АрмИнфо.Министр высокотехнологической промышленности РА Акоп Аршакян принял посла США в Армении Линн Трейси. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В ходе встречи министр коснулся вызовов, вставших перед Арменией и США вследствие эпидемии COVID-19, и выразил надежду, что совместными усилиями удастся преодолеть сложившуюся ситуацию. Министр представил ход программ государственной поддержки, направленных на смягчение экономических последствий коронавируса в Армении.

Со своей стороны Трейси отметила, что Армения продолжает очерчивать свое высокотехнологичное будущее, и в этом контексте она придает важность данной возможности обмена мнениями с Аршакяном вокруг таких инициатив, которые помогут США и Армении быть на передовых позициях инноваций, а также быть последовательными в достижении более значимого экономического роста методами, созвучными общим ценностям и исходящими из интересов национальной безопасности.

Посол также подчеркнула, что, несмотря на то, что в мире наблюдается замедление процессов и активные инвестиции существенно сократились, Соединенные Штаты продолжают быть заинтересованными в осуществлении инвестиций в Армении.

Аршакян обратил внимание на то, что Силиконовая долина США является одним из главных направлений сотрудничества для высокотехнологичной промышленности Армении, и в рамках осуществляемой министерством программы <Виртуальный мост> будет обеспечено посещение 45 участниками Силиконовой долины с целью привлечения инвестиций и приобретения делового опыта в Университете Дрейпера.

Министр указал на повестку кибербезопасности, а также на формирующиеся стратегические подходы, на работы по созданию центра кибербезопасности, и другие действия, которые могут стать основой для инвестиций и дальнейшего взаимодействия.

Лин Трейси высоко оценила, в частности, то обстоятельство, что Армения связывает свой высокотехнологичный прогресс со знаниями и образованием, указав на развитие возможностей по привлечению экспертов.

В ходе встречи были затронуты также процессы оценки и управления рисками, обусловленные кибербезопасностью и 5G, вопросы возможностей продвижения на армянский рынок американских PayPal, Youtube и Google, в направлении чего ведется активная работа с целью создания более комфортных условий для местных хозяйствующих субъектов.

Стороны высоко оценили работу, ведущуюся в сфере технологической промышленности, и достигли договоренностей о дальнейших обсуждениях возможных направлений взаимодействия и соответствующего графика

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