АрмИнфо.IDBankиIdramпродолжают процесс развития отдела «Банкинга» совместной цифровойплатформыи приложения, чтобы предоставить своим клиентам не только простую и понятную платформу, но и выгодные предложения.
На данный момент на платформе появилось еще несколько привилегий:
В дальнейшем будет добавлена возможность обмена и других валют. Кстати, эта возможность заинтересует также пользователей, которые получают деньги по системе быстрых переводов через Idram и IDBanking.am, так как они смогут получать переводы на собственные счета и совершать обмен валюты по выгодному курсу, не посещая Банк.
В дальнейшем ряд привилегий расширится, так как компании продолжают совершенствовать цифровую платформу и предлагать инновационные цифровые решения, соответствующие требованиям клиентов.
Вы можете ознакомиться с возможностями онлайн платформы IDBanking.am и приложения Idramздесь.