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 Пятница, 10 Июля 2020 18:01

Ряд новых привилегий на совместной платформе IDBank и Idram

Ряд новых привилегий на совместной платформе IDBank и Idram

АрмИнфо.IDBankиIdramпродолжают процесс развития отдела «Банкинга» совместной цифровойплатформыи приложения, чтобы предоставить своим клиентам не только простую и понятную платформу, но и выгодные предложения.

На данный момент на платформе появилось еще несколько привилегий:

  • Возможность обмена валюты по наилучшему курсу в банковской системе.Так, в отделе «Банкинг» приложения Idram, а также через платформу IDBanking.am пользователи могут совершить обмен валюты по исключительно выгодным условиям. Дополнительная комиссия не взимается. На платформе уже доступны следующие валюты:
  • USD/AMD – AMD/USD,
  • EUR/AMD – AMD/EUR,
  • RUB/AMD – AMD/RUB․

В дальнейшем будет добавлена возможность обмена и других валют. Кстати, эта возможность заинтересует также пользователей, которые получают деньги по системе быстрых переводов через Idram и IDBanking.am, так как они смогут получать переводы на собственные счета и совершать обмен валюты по выгодному курсу, не посещая Банк.

 

  • Возможность вклада срочных депозитовпо более выгодным условиям: вклад депозитов более выгоден по цифровым путям: годовая процентная ставка для депозитов в драмах РА будет выше на 0,5%, а для депозитов в долларах США на 0,25%.

 

  • Бесплатная доставка карты при онлайн заказе: карты IDBank можно заказать онлайн, даже не являясь клиентом Банка, через приложение Idram, платформу IDBanking.am, а также на сайте Банка.

 

В дальнейшем ряд привилегий расширится, так как компании продолжают совершенствовать цифровую платформу и предлагать инновационные цифровые решения, соответствующие требованиям клиентов.

Вы можете ознакомиться с возможностями онлайн платформы IDBanking.am и приложения Idramздесь.

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