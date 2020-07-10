Пятница, 10 Июля 2020 18:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Лвовяна в 1-ом Норкском массиве; жилой дом 38 на улице Молдовакан, жилой дом 18 на улице Н.Степаняна во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 10 на улице Бакунца в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 6 на улице Микояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве; жилые дома 58, 60 на улице Гюрджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 16 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилой дом 26 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 28 в квартале "Ованнисян" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание общежития N20 в "Аги Анке" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 5 на улице Д. Варужана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 15 (3/6) на улице Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилой дом 3/3 во 2-ом микрорайоне Авана Аринджа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 4/1, 4/2, 4/3, 9а, 11, 11а, 13, 13а, 13б, 15 на улице 9 Мая, собственные дома на улице 9 Мая, жилой дом 21 на улице Г.Нжде, собственные дома на 1-ой улице Верин Шенгавит, жилой дом 1 на улице Чехова, собственные дома на 1-ом переулке Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 39 на улице Пушкина, жилые дома 2, 4 на пр. Маштоца, жилые дома 25, 33/1 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 25/14 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 13, 31 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Амиряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 27 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично здание национального академического театра оперы и балета и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезд 1 жилого дома 3 на улице Тпагричнера, подъезд 3 жилого дома 5 на улице Тпагричнера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 26, 28, 30 в квартале "Норашен", жилой дом 136 на улице Андраника, жилые дома 29/1, 45 на улице Маргаряна, жилой дом 26 на улице Шираза, жилые дома 24, 25 в 1-ом квартале Давташена, жилой дом 43 во 2-ом квартале Давташена, жилой дом 16 на улице Сисакяна, жилой дом 52 на улице Свачяна, жилые дома 141, 141/1, 141/2, 141/3, 141/5 на улице Себастия; жилой дом 64а на улице Сундукяна, собственные дома на улице Сундукяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 14 на улице Амбардзумяна, собственные дома на улице Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 12 на улице Хачатряна, жилой дом 23 на улице А.Аветисяна, жилые дома 12-14 на улице Демирчяна, компания "Эйч-ЭС-БИ-СИ банк", ООО "Даян" и ОАО "Арабкир".

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.