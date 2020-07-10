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 Пятница, 10 Июля 2020 17:55
Давид Степанян

Парламентарий: Решение ЕСПЧ было ожидаемо даже для истцов

Парламентарий: Решение ЕСПЧ было ожидаемо даже для истцов

АрмИнфо.Опубликованное 8 июля решение ЕСПЧ было ожидаемо. Причем, даже для самих истцов. Подобное мнение выразила АрмИнфо армянского парламента от фракции <Мой шаг> Арусяк Джулакян.

<Уже бывшим членам КС, его бывшему председателю и, в частности, в свое время занимавшей пост судьи в ЕСПЧ Альвине Гюлумян должно было быть прекрасно известно, что представленное ими заявление не могло быть удовлетворено априори.

Они обратились согласно правилу 39 Устава ЕСПЧ, ссылаясь на риск непоправимого ущерба и нарушения основополагающих свобод. Меж тем, подобные заявления, в основном, удовлетворяются лишь в случаях наличия серьезной угрозы жизни и здоровью человека. Чего в случае бывших членов КС, как мы понимаем, не наблюдается>, - подчеркнула депутат.

В этом свете, Джулакян выразила недоумение мотивацией экс-членов КС при отправке заявления с подобным содержанием в ЕСПЧ. Депутат подчеркнула, что заявители, конечно, будут добиваться решения по остальным пунктам своего иска против Армении, вместе с тем выразив сомнения относительно успешности данной инициативы бывших судей.

8 июля Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении жалобы трем бывшим судьям и экс-председателю КС Армении Грайру Товмасяну против Армении.  Речь идет об их требовании в числе всего прочего приостановления в качестве промежуточного решения процесса изменений в Конституции РА.

Комментируя вопрос своевременности формирования новой Конституции, парламентарий отметила, что Конституция является документом, не предполагающим поспешности в вопросе его замены на новый. В этом свете, она видит необходимость в тщательном изучении, долгих обсуждениях вокруг разработки проекта нового Основного закона. <Конституция - гражданский договор между гражданином и государством о формировании общих правил игры. И разрабатывать, принимать подобный договор наспех, на мой взгляд, неправильно>, - подчеркнула парламентарий.

Джулакян поделилась своими ожиданиями относительно работы, созданной несколько месяцев назад, комиссии по разработке нового Основного закона. Парламентарий надеется, что комиссия представит общественности достаточно качественный предварительный вариант документа. После чего последний будет выставлен на обсуждение с участием различных слоев общества, что позволит гражданам выразить с ним свое согласие или несогласие, а также отразить свое мнение в данном документе.

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