Пятница, 10 Июля 2020 17:32

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) предлагает выгодные условия автокредитования, а также удобный и быстрый процесс оформления кредита для автомобилей как с первичного, так и со вторичного рынков.

Решение о выдачи кредита принимается максимально оперативно, при этом требуется минимальный пакет документов, а оформление сделки осуществляется без нотариального заверения.

Банк ВТБ (Армения) предлагает уникальную услугу на рынке Армении – кредитование уже импортированных автомобилей, ввезенных в РА не более чем за 30 дней до подачи заявки на кредит.

Заботясь о своих клиентах, на весь срок кредита Банк осуществляет КАСКО страхование автомобиля, а по некоторым видам автокредитования осуществляется также личное страхование заемщика.

С целью снижения ежемесячной кредитной нагрузки заёмщиков, Банк предлагает услугу рефинансирования автокредитов из иных банков и кредитных организаций РА на более выгодных условиях, что позволит клиенту перевести свой автокредит в Банк ВТБ (Армения) и значительно снизить ежемесячную кредитную нагрузку.

Оформить автокредит в Банке ВТБ (Армения) можно с предоплатой начиная от 10%, с процентной ставкой 12%-14% годовых (эффективная ставка 18%-24%), на сумму от 500 тыс. до 28 млн. драмов РА, со сроком погашения от 1-ого до 5-и лет.

Заявку на автокредит могут подать все резиденты РА в возрасте от 21 года до 65 лет.

Более подробную информацию о продукте можно получить на официальном сайте Банка www.vtb.am или позвонив в Контактный центр Банка по номеру 87-87.

Банк контролируется ЦБ РА.