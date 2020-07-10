Пятница, 10 Июля 2020 16:53

АрмИнфо. В Кризисном центре помощи и ухода за ребенком (бывший гюмрийский интернат по уходу и защите детей им. Нансена) зарегистрированы случаи коронавируса.

Согласно Министерству труда и социальных вопросов РА, коронавирус выявлен у 10-и воспитанников и 5-и сотрудников. Все инфицированные прошли соответствующее медобследование и, исходя из их состояния здоровья, они не были госпитализированы, а получают лечение в стенах заведения.

В общей сложности, в республике было подтверждено 30903 случаев коронавируса, выздоровели 18709 человек, скончались 546. На данный момент фактическое лечение получает 11471 пациент.